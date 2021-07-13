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Belediyeden "kırmızı su" açıklaması

Kilis Belediyesi suyu arıtma tesisi filtrelerinin ve çamur alma havzasının yıllık rutin temizliğinin yapılması sebebiyle dereden kırmızı su aktığını, içme suyunda her hangi bir sorun olmadığını bildirdi.

KİLİS 13.07.2021, 13:05
Belediyeden "kırmızı su" açıklaması
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Kilis Belediyesi suyu arıtma tesisi filtrelerinin ve çamur alma havzasının yıllık rutin temizliğinin yapılması sebebiyle dereden kırmızı su aktığını, içme suyunda her hangi bir sorun olmadığını bildirdi.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, “İçme suyu arıtma tesisi filtrelerinin ve çamur alma havzasının yıllık rutin temizliğinin yapılması sebebiyle Kilis Merkez’de bulunan dereden kırmızı renkte su akışı meydana gelmiştir. Yıllık rutin temizlikten kaynaklanan bu durumun içme suyu hatlarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır” ifadesine yer verildi.
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