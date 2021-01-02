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Belediye sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet götürmeye devam ediyor
Kilis Belediyesi birimleriyle vatandaşlara, sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet götürmeye devam ediyor.
KİLİS 02.01.2021, 11:44
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Kilis Belediyesi birimleriyle vatandaşlara, sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet götürmeye devam ediyor.Parke ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri Kentin muhtelif yerlerinde bulunan park, yeşil alan, yürüyüş yolları ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yaptı. Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, Kilis’in muhtelif yerlerinde kaldırım, bordür tamiratı, asfalt yama yapımı çalışmaları yaparak sorunları ortadan kaldırıyor Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kanal bağlantısı çalışmaları, baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kent genelende rutin temizlik işlerini aksatmadan sürdürdüğü bildirildi.
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