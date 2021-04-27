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Belediye pasajı turistik çarşı olacak

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Pasajı’nın yeniden ihyasını ve inşasını tamamlayarak “Turistik Çarşı” haline getireceğini söyledi.

KİLİS 27.04.2021, 13:50
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Belediye pasajı turistik çarşı olacak

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Pasajı’nın yeniden ihyasını ve inşasını tamamlayarak “Turistik Çarşı” haline getireceğini söyledi.

Mülkiyeti Kilis Belediyesinde bulunan Belediye Pasajı ile ilgili Mimar Sıdıka Bebekoğlu ve ekibi tarafından tarihi pasajın restore edilmesi için hazırlanan proje son aşamaya geldi. Proje hakkında son gelen aşamayla ilgili bilgi alanh Belediye Başkanı Servet Ramazan, “Belediye Pasajı’nın yeniden ihyasını ve inşasını tamamlayarak Turistik Çarşı haline getireceğimize söz vermiştik. Kollarımızı sıvadık ve çalışmalara başladık. En kısa sürede memleketimize tarihi dokusuna ve kültürüne uygun bir eser kazandırıp, Kadim Medeniyetler Diyarı Kilis’imizi durmadan yorulmadan emin adımlarla geleceğe taşıyacağız” dedi.
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