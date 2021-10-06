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Belediye ekipleri camileri temizlendi

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İl Merkezindeki camilerin son sistem yerinde yıkama makineleriyle temizlendi.

KİLİS 06.10.2021, 14:41
Belediye ekipleri camileri temizlendi

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İl Merkezindeki camilerin son sistem yerinde yıkama makineleriyle temizlendi.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri münasebetiyle Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kent merkezinde bulunan camiler, din görevlilerinin nezaretinde temizlikleri, son sistem yerinde yıkama makineleriyle yapıldı. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan’a camilerin temizlenmesinden ve desteğinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

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