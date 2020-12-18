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Belediye çalışmalarına hız verdi
Kilis Belediyesi tarafından vatandaşlara hizmet götürmeyi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.
KİLİS 18.12.2020, 16:40
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Kilis Belediyesi tarafından vatandaşlara hizmet götürmeyi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Resul Osman mesire alanı,Şeyh Muhammed Bedevi türbesi, Restorasyon yapılan mezarlıkların, giriş çıkış kapılarını, içerisinde deforme olan çevre duvarı onarımı ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipleri, kent genelinde ağaç budama, ağaçlandırma, çiçeklendirme ve yeşil alanların bakımlarını yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla şehirler arası otobüs terminalini, araçlarını ve şehrin farklı bölgelerindeki dezenfekte çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Su İsleri Müdürlüğü ekipleri Hakverdi, Ekrem Çetin, Necmettin Erbakan, Kanuni Sultan Süleyman, mahallelerinde, kanal bağlantı çalışmaları, baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmaları tamamladı.
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