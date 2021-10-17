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Belediye Başkanı Ramazan’ın Mevlid Kandili mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Mevlit Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

KİLİS 17.10.2021, 12:04
Belediye Başkanı Ramazan’ın Mevlid Kandili mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Mevlit Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Ramazan, İnsanlığa rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberin doğumu vesilesiyle kutlanan Mevlid Kandili’ni karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Ramazan, “ Hz. Muhammed (S.A.V.) İslam Alemi başta olmak üzere tüm dünyaya ve insanlığa barış, merhamet ve hoşgörü gibi pek çok iyi duygu ve davranışın en güzel ve kalıcı örneklerini göstermiştir. Peygamber Efendimiz’in rehberliğinde tüm dünya coğrafyası ve insanlık, fikri ve ahlaki olarak en büyük aydınlanmasını yaşamıştır. Aradan geçen yüzyıllara rağmen bugün de Peygamber Efendimiz’in yol göstericiliğinde, bizlere bıraktığı bu eşsiz emaneti korumanın manevi hissiyatını en kalbi şekilde yaşıyoruz. Efendimiz’in (S.A.V.) doğum günü olan bu mübarek günün sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde yaşanmasını temenni ediyor, tüm hemşerilerimin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum” ifadesine ver verdi.

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