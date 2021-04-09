banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkarıldı!
Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkarıldı!

Belediye Başkanı Ramazan’dan Polis haftası mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

KİLİS 09.04.2021, 12:11
2
Belediye Başkanı Ramazan’dan Polis haftası mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ramazan, Büyük fedakarlık, kahramanlık ve yüksek vazife şuuruyla 176 yıldır devletinin ve milletinin emrinde olan Türk Polis Teşkilatı, her zaman milletin gururu, huzur ve güven ortamının teminatı olduğunu belirtti.

Ramazan, “ Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canla başla görev yapan tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadesine ver verdi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu