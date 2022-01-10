banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
COVID-19 Haziran 2024’de bitecek
COVID-19 Haziran 2024’de bitecek
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı

Belediye Başkanı Ramazan, gazeteciler ile bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kentte görev yapan gazeteciler ile bir araya geldi.

KİLİS 10.01.2022, 15:47
Belediye Başkanı Ramazan, gazeteciler ile bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kentte görev yapan gazeteciler ile bir araya geldi.

Söğütlüdere Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Servet Ramazan’ın yanında Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Gönül Öztin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara’da katıldı. Belediye Başkanı Ramazan, yaptığı açıklamada, Kilis’in 1970’li ve 1980’li yıllarda yapılmış olan şehir kanalizasyon sisteminin ekonomik ömrünü tamamladığını ifade ederek, “Gelecek 50 yıl için şehrimizin alt yapı ihtiyacını karşılayacak olan projelerimiz belediyemiz kaynaklarından tek bir kuruş dahi harcanmadan, tamamı almış olduğumuz hibelerle yapılacaktır. şehrimizin tarihinden bu yana belediyemizin alt yapı projeleri için almış olduğu en büyük hibe tüm memleketimize ve bu şehirde yaşayacak; geleceğimiz, güvencemiz, sevincimiz ve umudumuz olan gençlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun. 1980’li yıllarda, 70 bin nüfusuna göre yapılmış olan mevcut şehir kanalizasyon ve yağmur suyu sistemi, artan nüfusla beraber bugün yaklaşık 206 bin nüfus var. Çok fazla baskıya maruz kalmakta ve mevcut hat bu yükü ne yazık ki kaldıramamaktadır. Şehrimizde yağmur yağdığında teraslardaki ve avlulu evlerdeki avludaki sular kanalizasyon sistemine girmektedir. Yağmur sularının kanalizasyon sistemine girmesi nedeniyle özellikle yağışın yoğun olduğu kış aylarında hatlar yeterli gelmemekte, düşük kotlu mahallelerde evleri kanalizasyon suları basmakta, vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. O dönemde kullanılan boru çapları 200’lük olarak imal edilmiş, bu sebeple günümüzde hem kapasite olarak yetersiz kalmış, hem de ekonomik ömrünü kaybetmiştir. Hat genelinde bazı noktalarda tıkanmalar ve çökmeler meydana gelmiştir. Bu problemlerin önüne geçilmesi için hayata geçirilen bu projelerde kullanılan yeni hatlar, demir donatılı beton büz boru olmakla beraber, minimum boru çapı 300’lük olmak üzere, farklı ebatlarda yer yer 1600’lük borular kullanılacak şekilde FRIT II kapsamında 214 kilometre, MADAD fonu kapsamında 30km kanalizasyon hattı olarak projelendirilmiştir. Yine her iki hibe kapsamında yapılan hatlardan dolayı tahrip edilen asfalt ve kaldırım kaplamaları hibe kapsamında onarılacaktır. Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa illerinin de içinde bulunduğu bölgede, Kilis Belediyesi olarak gerekli iş ve işlemleri tamamlayarak hibenin kullanımını ilk olarak sağlayan belediye olmayı şükürler olsun ki başardık. Bu girişimlerimiz sonucunda MADAD fonu kapsamında 10 milyon Euro, FRIT II (Türkiye’de ki mülteciler için mali yardım programı) kapsamında 25 milyon euro hibe kaynağı memleketimize kazandırdık” dedi.

Ramazan, Yeni imara açılan yerlere imce suyu hatta döşendiğini ifade ederek, “Yine 2013 yılında içme suyu şebeke hattının eksik bölgelerini imal etmiş ve hattı tamamlamış olsak da, geçen süre zarfında yeni imar alanları oluşturulmuş ve bu bölgelerde yeni içme suyu şebeke hattına ihtiyaç duyulmuştur. Yapımı devam eden bu projelere bu bölgelerde dâhil edilerek bu alanlarda 55 km ilave içme suyu hattı yapılarak gerekli çalışmalar yürütülecektir. Hem ilimiz hem ülkemiz için ciddi bir kaynak olarak karşımıza çıkan bu projelerin tamamlanması ile beraber ilimizin alt yapı sorunu önümüzdeki yaklaşık 50 yıl için kesin bir çözüme kavuşmuş olacaktır. Bu projelerin uygulanmasında belediye olarak herhangi bir eş finansman, kredi ya da farklı bir kaynak kullanımı olmamakla beraber, yapmış olduğumuz girişimler sonucu KDV konusunda dahi muafiyet alınmıştır. Belediyemiz kaynaklarından bir tek kuruş çıkmadan gerçekleşecek olan bu yatırımı ve bu kaynağı en verimli şekilde kullanmak için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Tohumcu, Kilis’in her geçen gün değiştiğini ifade ederek, “Kili bundan 20-30 yıl önceki Kilis değil, sürekli değişen, gelişen bir şehir. Bu nedenle önümüzdeki 25-50 yılı düşünerek alt yapı hizmetlerini yapmamız gerekiyor. Kilis’in tanıtım açısından son günlerde yapılan faaliyetler çok önemlidir. Kenti şantiye haline getirdik. Alt yapı üst yapı, tabiki ufak defek sorunlar eksiklikler olacaktır. Bugün bu yatırımları yapmaz isek ilerleyen yıllarda büyük sıkıntı çekilir. Kilis, gerek OSB, gerekse Poateli-Şahinbey OSB’ye yeni yatırımlar geliyor. Belki önümüzdeki yıllarda nüfus oranı daha ada artacak. Bu nedenle bu yatırımları yapmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını taleplerini hak veriyorum. Ama bu hizmetler yapıldıktan sonra daha yaşanır bir Kilis olacaktır” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 19 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta de Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 18
17. Deportivo Alaves 20 17
18. Elche 19 16
19. Cádiz 20 14
20. Levante 20 11