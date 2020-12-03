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Belediye Başkanı Ramazan engellilerle bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel ile yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

KİLİS 03.12.2020, 13:55
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Belediye Başkanı Ramazan engellilerle bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel ile yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel, Engellilerin sorun ve sıkıntıları ile dernek faaliyetleri hakkında Belediye Başkanı Servet Ramazan’ı bilgilendirdi.

Belediye Başkanı Ramazan, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel ve beraberindeki heyeti ağırladık. Kendilerine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
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