Belediye Başkanı Ramazan çalışmaları inceledi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Servet Ramazan, Hafta sonu mesaisine Turgut Özal ve Yavuz Sultan Selim Caddeleri arasında başlatmış olan alt yapı ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek başladığını ifade ederek, “Kilis bizim sevdamızdır. Yılmadan yorulmadan daha güzel bir Kilis için çalışmaya devam edeceğiz. Kilis’imize kazandırmış olduğumuz yeni devlet hastanemizin alt yapı ve yol çalışmalarını yerinde inceledik. Hastanemizin doğalgaz, kanalizasyon ve içme suyu alt yapısı tamamlandıktan sonra, ulaşım yolu 30 metre genişliğinde 12 bin metre uzunluğunda olacak ve asfaltı yapıldıktan sonra en kısa sürede halkımızın hizmetine açılacaktır” dedi.