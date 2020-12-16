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belediye Başkanı Ramazan Baydemir ile bir araya geldi
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir ile bar araya gelerek, projeleri görüştü.
KİLİS 16.12.2020, 12:37
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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir ile bar araya gelerek, projeleri görüştü.
Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Plan ve Proje Müdürü Murat Bilecen ile birlikte, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir ile bir araya geldiler.Başkan Ramazan, yaptığı açıklamada, “ Kilis’imize kazandıracağımız yatırımlar için İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir ile birlikteyiz. Daha modern ve daha yaşanılabilir Kilis için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gerçekleştireceğimiz projelere ivme kazandırmak için Genel Müdür Yardımcımızla fikir alışverişinde bulunduk. Kilis’e sahip çıkmak ve daha çok hizmete kavuşturmak boynumuzun borcudur” dedi.
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