Belediye araç filosuna 25 araç daha katıldı

Kilis Belediyesi tarafından tamamı hibe yoluyla 50 milyon TL değerinde 25 araç kazandırıldı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte belediye parkına katılan 25 aracı inceledi.

Başkan Ramazan, 2021-2022 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı aracılığıyla toplamda yaklaşık 50 milyon değerinde hibe ile 25 aracı belediyeye kazandırdıklarını ifada ederek, “ Her geçen gün artan araç filomuz, alanında uzman ekibimiz ve çalışma arkadaşlarımızla memleketimize kesintisiz hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu araçların şehrimize kazandırılmasında çok büyük destekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Türkiye Belediyeler Birliği’ne ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.