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Başkanlar OSB’yi gezdi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile birlikte Organize Sanayi Bölgesindeki bulunan fabrikaları ziyaret etti.

KİLİS 14.07.2021, 17:01
Başkanlar OSB’yi gezdi
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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile birlikte Organize Sanayi Bölgesindeki bulunan fabrikaları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi ziyaret ettiklerini belirterek, “Organize Sanayi bölgesinin cazibe merkezi haline gelmesiyle birlikte, ülkemiz ve her geçen gün büyüyen ve gelişen Kilis’imiz, istihdam ve üretime katkı sağlayan sanayicilerimiz sayesinde geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Kilis’imizin sanayisinin büyümesi ve istihdam ihtiyacının karşılanabilmesi için durmak bilmeyen azmimizle Kilis Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam ediyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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