Başkanlar belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye personeli ile bir araya gelerek bir toplantı yaptı.

Belediye Başkanı Ramazan, İl Başkanı Karataş, AK Parti Merkez ilçe başkanı Mehmet Nur Korkmaz, Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ile birlikte Fen İşleri Garajında belediyede çalışan personel ile bir araya geldi.

Başkan Ramazan, Belediye personelleriyle bir araya geldiklerini ifade ederek, “Şehrimizin her bir karışında gece gündüz durmadan yorulmadan çalışan ve büyük emekleri olan tüm personellerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Biz büyük bir aileyiz. Kilis için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.