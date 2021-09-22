banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Başkan Şimşek’ten Vali Soytürk’ten biber için destek istedi

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret ederek, ilçenin gelir kaynaklarından olan biber için destek istedi.

KİLİS 22.09.2021, 11:15
Başkan Şimşek’ten Vali Soytürk’ten biber için destek istedi

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret ederek, ilçenin gelir kaynaklarından olan biber için destek istedi.

Elbeyli Belediye Başkanı Şimşek, Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret ederek, Elbeyli yöresine ait biber ikram etti. Başkan Şimşek, “İlçemizde rekoltesi yüksek olan kendine özgü aroması, tat ve kalitesi yüksek salçalık biberimizi hak ettiği yere taşımak, buna dayalı sanayi sektörü oluşturmak genelde de ilçemizdeki genel durumla ilgili bir durum değerlendirmesi yaptık bu anlamda valimize, Elbeyli Biberi taktim ettik. Bizlere verdikleri ve verecekleri desteklerden ayrıca misafirperverliklerinden ötürü sayın valimize teşekkür ederiz” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0