Başkan Ramazan’ın İstiklal Marşının yıl dönümü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İstiklal Marşının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Ramazan, İstiklal Marşının 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan, “Kahraman Milletimizin bağımsızlığımız ve bayrağımız uğruna verdiği tarihte emsali olmayan kurtuluş mücadelesini destanlaştıran, bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı’mızın 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Topraklarımızın işgal altında olduğu yıllarda Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, tarihi boyunca sayısız destanlar yazmış olan kahraman milletimizin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan düşkünlüğünü, milli mücadele ruhunu, fedakârlığını ve cesaretini en özel şekilde dizelere dökerek milli marşımızla ölümsüzleştirmiştir. Milletimizin büyük bir inançla vermiş olduğu istiklal mücadelesini muhteşem mısralarıyla ebedileştiren İstiklal Marşımız, tarihten silinmek istenen milletimizin uyanışının ve dirilişinin; ne geçmişte, ne de gelecekte esarete asla boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edilişinin ifadesidir. Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için, İstiklal Marşı’mızla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuş; azimle, inançla ve büyük fedakârlıklarla yürütülen istiklal mücadelemizi, yazdığı muhteşem mısralarla destanlaştırmış ve ebedileştirmiştir. İstiklal Marşı’mızda en güzel ifadesini bulan birlik, beraberlik ve bağımsızlık gibi ortak değerlerle geleceği için çalışmaya devam eden milletimiz, sonsuza dek bağımsız olarak yaşamaya devam edecektir. Bizlere her zaman moral ve güç kaynağı olan İstiklal Marşı’mızın kabulünün 101. Yıl dönümünü kutluyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’mızda şehit düşen tüm kahraman askerlerimizi ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum” ifadesine ver verdi.