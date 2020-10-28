Başkan Ramazan’ın 29 Ekim mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Ramazan, Cumhuriyetin ilanı ile kalkınma ve modernleşme yolunda önemli adımlar atıldığını ifade ederek, “Çağdaş dünyanın önemli bir üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti, yakaladığı hızlı değişim ve dönüşümle sadece bölgesel bir aktör olarak kalmamakta küresel yönetiminde olmazsa olmazı olduğunu bugün daha gür bir sesle bütün dünyaya haykırmaktadır. Bizlere düşen en önemli görev de, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak, ileriye doğru emin ve güçlü adımlarla ilerlemek, cumhuriyetin temel değerlerini gelecek kuşaklara teslim etmektir. Bu görev ve sorumluluklarımızı yerine getirebilmek ve geleceğimizi daha iyi kurabilmek için bir yandan evrensel değerleri, bilimin ve aklın üstünlüğünü benimsemek, diğer yandan tarihimizi çok iyi bilmek zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bu aziz yurdu bize vatan yapan cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizin ölümsüz kahramanları olan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz Türk milletinin ve Kilisli hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum” ifadesine ver verdi.