Başkan Ramazan’ın 24 Kasım mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ramazan, mesajında, toplumların aydınlık geleceğini eğitimle inşa edilebileceğini belirterek, "Nesillere bilgiyi, ahlakı ve davranış biçimini saygıyla, sevgiyle ve sabırla adeta nakış gibi işleyen en büyük değerlerimiz öğretmenlerimiz; ülkemizi gelecekte yeni ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızı her türlü bilgi ve beceri ile donatan kutsal bir mesleğin mensuplarıdır. Atatürk’ün dediği gibi, yeni nesli Cumhuriyet’in özverili öğretmenleri yetiştirecek ve yeni nesil onların eseri olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadesine ver verdi.