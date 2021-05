Başkan Ramazan’ın 19 Mayıs mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlandı.

Belediye Başkanı Ramazan, 102 yıl önce bağımsızlık mücadelemizin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ile andıklarını belirtti. Ramazan, "Bugün milli mücadelemizin, ya istiklal ya ölüm düsturuyla Anadolu’nun bağrından fitilinin ateşlenerek, bağımsızlık aşkıyla adeta bir alev olup tüm yurdu saran bir direnişe dönüştüğü, birlik ve beraberlik ruhunun ve güçlü bir inancın uyandığı, özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza ilk adımın atıldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamanın sevinci içerisindeyiz. Sevgili Gençler, sizlerin inancı, heyecanı ve çalışkanlıkları, memleketimizin ve ülkemizin her alanda daha ileri seviyelere ulaşacağına olan inancımızı, her geçen gün daha da artırmaktadır. Yaşadığımız çağda, her alanda sizin enerjinize ve heyecanınıza, en önemlisi de hayallerinize olan ihtiyacımız, üzerinizde ki sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bizler size inanıyoruz. Sizleri bu milletin umudu, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz, ve sizler için daha yaşanılabilir bir Kilis inşa etme gayreti içerisindeyiz. Haydi, el ele gönül gönüle vererek memleketimizi ve ülkemizi daha ileri taşıyalım.Bu duygu ve düşüncelerle 102 yıl önce bağımsızlık mücadelemizin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Savaşı’mızın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, başta siz gençlerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” ifadesini yer verdi.