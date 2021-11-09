Başkan Ramazan’ın 10 Kasım mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ramazan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önderlik ettiği istiklal mücadelesinde, elde ettiği eşsiz zaferler ve milletin ortak bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu Cumhuriyet ile tüm dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker, saygın bir lider olduğunu belirtti. Ramazan, "Atatürk’ü tarihe iz bırakan bir komutan ve saygın bir lider yapan en büyük özelliği, milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır. Bu inançla bugün büyük Türkiye yolunda hızla ilerleyen ülkemiz, demokratik iradesi daha çok güçlenen, her zamankinden daha fazla emniyet ve güvenle geleceğe yürüyen bir ülke olma yolunda büyük mesafeler almaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük ideali, Türkiye’yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkartmaktı. Cumhuriyet’imizin kadim şehri Kilis’te, bu kutlu hedefe katkı vermeye inançla ve azimle devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk istiklal mücadelesinin büyük önderi, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurladığımız bu günde minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum” ifadesine ver verdi.