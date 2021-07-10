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Başkan Ramazan’dan muhtarlara ziyaret

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Muhtarlar Derneği Başkanı seçilen Ali Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KİLİS 10.07.2021, 17:22
Başkan Ramazan’dan muhtarlara ziyaret
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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Muhtarlar Derneği Başkanı seçilen Ali Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Ramazan, Genel kurul sonrası Muhtarlar Derneği Başkanlığı’na seçilen Ali Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu ifade ederek, “Muhtarlarımızla bir araya geldiğimiz bu ziyaretimizde mahallelerimizin sıkıntılarını ve sorunlarını dinleyip çözülmesi yönünde müdürlerimize talimat verdim. Hep birlikte Kilis için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Polat, Belediye Başkanı Servet Ramazan’a muhtarlara verdiği desteklerden ötürü teşekkür ettiğini söyledi.
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