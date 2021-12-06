banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli

Başkan Ramazan’dan 7 Aralık mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

KİLİS 06.12.2021, 11:29
Başkan Ramazan’dan 7 Aralık mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ramazan, tarihe altın harflerle yazılmış Kilis direnişinin 100. Yılını kutlamakta olduğunu belirterek, "Vatanımıza yönelik hain saldırılara karşı kahramanca mücadele eden atalarımız, aylar boyunca eşsiz bir direnişle düşmanı şehrimize sokmayarak, tarihte benzeri az görülen bir destan yazdılar. 100 yıl önce yazılan bu şanlı destan, bugün Kilisliyim diyen her bir vatandaşımız için bir gurur ve sevinç kaynağıdır. Ben de 100 yıl sonra bugün bu Aziz Şehrin Belediye Başkanlığını yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal’in, 7. Ordu Komutanı olarak 28 Ekim 1918’de, ‘İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler’ sözü, daha milli mücadelenin başında, Kilis’in ve Kilislilerin vatan savunmasında ne kadar önemli bir yerde durduğunu gözler önüne sermiştir. 100 yıl önce Aslan Beylerin, Kartal Beylerin, İslam Beylerin, Müslüman Beylerin, Şehit Sakıp Beylerin, Polat Beylerin ve burada ismini sayamadığım nice isimsiz kahramanların göstermiş oldukları kahramanlıklar ve fedakârlıklar, bugün bizlerin çalışma azmi ve kararlığında en büyük yol gösterici olmuştur ve olmaya devam edecektir. 100 yıl önce Kilis’te ortaya konulan azim ve kararlığın, milli birlik ve beraberlik duygusunun, bugün artarak siz kıymetli hemşerilerimin ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin en kıymetli hazinesi olduğunu görmek, bizleri memleketimizin geleceği açısından oldukça heyecanlandırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ramazan, mesajında, "Kilis nasıl ki 100 yıl önce vatan savunmasında kilit rol oynadıysa, bugün de eşsiz tarihi güzellikleri, sanata ve sanatçıya duyduğu derin saygı, kültür birikimi ve gelişen sanayisiyle ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında etkin rol üstlenen bir şehir olmuştur. Kilislilerin bu azim ve kararlığı, çalışkanlığı ve vatanına duyduğu derinden sevgi, nesilden nesile aktaracağımız en kıymetli mirasımız olacaktır. Bu vesile ile Aziz şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümünü kutluyor, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hayırla ve rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehrimizin ve ülkemizin kurtuluş mücadelesi ve bölünmez bütünlüğü uğruna bu güne kadar kaybettiğimiz tüm gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. 7 Aralık Kilis’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerine ver verdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Fenerbahçe 15 27
3. Konyaspor 14 26
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Bursaspor 14 17
14. Menemenspor 13 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 14 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Brentford 15 17
13. Crystal Palace 15 16
14. Leeds United 15 16
15. Southampton 15 16
16. Everton 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Osasuna 16 21
10. Athletic Bilbao 15 20
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 16 8