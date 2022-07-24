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Başkan Ramazan’dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

KİLİS 24.07.2022, 12:11
Başkan Ramazan’dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ramazan, Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basın, ülke olarak gelişmeye, kalkınmaya, güçlenmeye ve hedeflere ulaşmasında öncü olan en önemli kurumlardan birisi olduğunu belirtti.

Ramazan, “ Toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlayan basın mensuplarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık ilkesi doğrultusunda kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Demokratik hayatın vazgeçilmezi ve halkımıza haberleri hızlı ve objektif bir şekilde aktaran emektar basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Gece gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarına sağlık, başarı ve esenlikler dilerim” ifadesine ver verdi.

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