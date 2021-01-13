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Başkan Ramazan’a ziyaret
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’ı il başkanları, milletvekilleri ziyaret ettiler.
KİLİS 13.01.2021, 09:34
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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’ı il başkanları, milletvekilleri ziyaret ettiler.
Belediye Başkanı Servet Ramazan’ı AK Parti Kilis Milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger, 25-26.Dönem Milletvekili Reşit Polat ,İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mustafa Demir ziyaret etti.Nezaket ziyaretinde Kilis’e yapılan hizmetler, yapılacak projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.
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