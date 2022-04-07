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Başkan Ramazan, Sabah Pazarı Hanı Projesini inceledi
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte Sabah Pazarı Hanı Projesi’nde incelemelerde bulundu.
KİLİS 07.04.2022, 13:28
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte Sabah Pazarı Hanı Projesi’nde incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Servet Ramazan, “Şehrimiz genelindeki turizm yatırımlarının geliştirilip hak ettiği değeri alabilmesi adına Sabah Pazarı Hanı projemizin devam eden çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulunduk. Şehrimizin kültürüne yakışır bir şekilde hizmete sunacağız” dedi.