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Başkan Ramazan İl Müdürü Yetim ile bir araya geldi
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ile bir araya gelerek, yapılması planlanan projeler ile ilgili görüş alış verişinde bulundu.
KİLİS 08.01.2021, 16:00
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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ile bir araya gelerek, yapılması planlanan projeler ile ilgili görüş alış verişinde bulundu.
Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim’i makamında ziyaret etti.Kilis Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yapılması planlanan projeler hakkında Başkan Ramazan ile İl Müdürü Yetim görüş alış verişinde bulundu.
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