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Başkan Ramazan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taleplerini iletti
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kilis’in taleplerini ilettiğini söyledi.
KİLİS 24.12.2021, 15:38
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kilis’in taleplerini ilettiğini söyledi.
Başkan Ramazan, yaptığı açıklamada, Ankara’da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kilis ilgili talepleri ilettiğini ifade ederek, “Taleplerimizle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanımız sizlere selamlarını iletmemi istediler. Memleketimizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız inşallah” ifadesini kullandı.