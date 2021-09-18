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Başarılı öğrence ve öğretmenlere anlamlı ödül

Kilis Valisi Recep Soytürk, LGS sınavlarında kendi branşlarında soruların tamamını yaptıran öğretmenler ile öğrenciler ödüllendirildi.

KİLİS 18.09.2021, 12:46
Başarılı öğrence ve öğretmenlere anlamlı ödül

Kilis Valisi Recep Soytürk, LGS sınavlarında kendi branşlarında soruların tamamını yaptıran öğretmenler ile öğrenciler ödüllendirildi.

7 Aralık Üniversitesi Mimarlık - Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirilen etkinliğe Kilis Valisi Recep Soytürk, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Kilis’te, LGS sınavlarında başaralı öğrenciler ile onları eğiten öğretmenler katıldı. Vali Soytürk, LGS sınavlarında başaralı olan öğrencilerin öğretmenleri ile onlara ilk eğitimi veren ilk ve anaokulu öğretmenlerini başarı ile belgesi ile ödüllendirdi. LGS’de dereceye giren öğrenciler de Vali Recep Soytürk tarafından ödüllendirildi.

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