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Baro Başkanlığına Taşçı seçildi
Kilis Baro Başkanlığına Mehmet Taşçı seçildi.
KİLİS 07.10.2022, 17:56
Kilis Baro Başkanlığına Mehmet Taşçı seçildi.
Kilis Adliyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen 6’inci Olağan Kongreye mevcut Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu ile Mehmet Taşçı aday oldu. Divan Başkanlığına Avukat İbrahim Halil Demircioğlu, Başkan Vekilliğine Hüseyin Levent Külekçioğlu oy birliğiyle seçildiği kongrede Avukat Mehmet Taşçı 78 oy, Hayri Muammer Fazlıağaoğlu 41 oy 5 oyda geçersiz sayıldı.