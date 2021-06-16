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Bahçelere can suyu

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İçeri bahçedeki su kaynaklarının kuruması nedeniyle can suyu olması için Seve barajından su verilmeye başlandığını söyledi.

KİLİS 16.06.2021, 12:59
Bahçelere can suyu

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İçeri bahçedeki su kaynaklarının kuruması nedeniyle can suyu olması için Seve barajından su verilmeye başlandığını söyledi.

Belediye Başkan Ramazan, İçeri bahçede sebze üretimi yapan bahçecilerin su sorununu çözdüklerini ifade ederek, “İçeri bahçedeki su kaynaklarının kurumasından dolayı oluşan su sıkıntısı sebebiyle Park, bahçe, yeşil alan ve tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde can suyu olması için Seve barajımızdan su takviyesi yapmaktayız. Milli Ekonominin temelinin tarım olduğu bilinciyle her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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