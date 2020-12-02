banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Pandemi destek başvurularının bitiş tarihi açıklandı
Pandemi destek başvurularının bitiş tarihi açıklandı
İstiklal Caddesi’ne gidecekler dikkat! Girişlere sınırlama getirildi
İstiklal Caddesi’ne gidecekler dikkat! Girişlere sınırlama getirildi
Döviz kurları güne nasıl başladı
Döviz kurları güne nasıl başladı
"Polisi seviyorum" dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi

Atık Getirme Merkezi inşaatı sürüyor

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Atık Getirme Merkezi inşaatının son hızla devam ettiğini söyledi.

KİLİS 02.12.2020, 13:43
6
Atık Getirme Merkezi inşaatı sürüyor

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Atık Getirme Merkezi inşaatının son hızla devam ettiğini söyledi.

Başkan Ramazan, Daha çevreci, geri dönüşüm yaparak, ekonomiye katkı sağlayan Belediye olmak için çalıştıklarını ifade ederek, “Sıfır Atık projemizin en büyük aşaması olan Atık Getirme Merkezi inşaatı son hızla devam ediyor. Her atığın çöp olmadığı bilincini bu yapı ile çok daha iyi kavrayacağız. Geri dönüşüm atıkları ile israfın önüne geçeceğiz” dedi.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu