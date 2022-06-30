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Asri mezarlıkta bayram temizliği

Kilis Belediyesi tarafından Asri Mezarlıkta Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışması yapılmaya başlandı.

KİLİS 30.06.2022, 15:51
Asri mezarlıkta bayram temizliği

Kilis Belediyesi tarafından Asri Mezarlıkta Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışması yapılmaya başlandı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Kilis Belediyesi tarafından Asri Mezarlıkta kurumuş otlar, çevre temizliği yapılmaya başlandı. Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kurban bayramı öncesi mezarlıkta kurumuş otlar ile genel temizlik çalışmalarına başlandığını ifade ederek, “Ramazan bayramı öncesi genel bakım ve temizlik çalışmaları yapmıştık. Kurban bayramı öncesinde de temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Kabir ziyaretine gelen vatandaşlardan ricamız çevreyi kirletmemeleridir. Aile mezarlarını temizleyen vatandaşlar, otlarını ve eşyaları gelişi güzel atmasınlar. Bir noktada olan çöpler belediyemiz tarafından alınıyor” dedi.

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