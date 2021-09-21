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Aşı değerlendirme toplantısı yapıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Aşı değerlendirme toplantısı yapıldı.

KİLİS 21.09.2021, 15:44
Aşı değerlendirme toplantısı yapıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Aşı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Recep Soytürk başkanlığında, pandemi sürecinde Kilis’te, aşı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, yapılan aşı çalışmaları, bundan sonra yapılacaklar konusunda bilgilendirme yaptı. Okullardaki durum ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt bilgi verdi. Aşı çalışmaları ve aşının yaygınlaştırılması için görüş alış verişinde bulunulduğu toplantıda aşı seferberliği başlatılması ve korona virüs konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi için ilgili kurumlar tarafından çalışma yapılacağı bildirildi.

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