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Arızalara anında müdahale
Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşan su ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale ederek yapılıyor.
KİLİS 21.12.2020, 12:19
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Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşan su ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale ederek yapılıyor.Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde oluşan su, kanalizasyon başta olmak yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmaları anında müdahale gelerek aynı gün içerisinde yapılıyor. Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni, Şıhlar, Tekke, Zeytinli, Şehitler, Ekrem Çetin, Doğan Güreş Paşa ile Albay İbrahim Karaoğlanoğlu, mahallelerindeki, kanal bağlantısı çalışmaları, baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmaları tamamladığı bildirildi.
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