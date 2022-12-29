Altın tavayı kazanan öğretmen ve öğrencilere ödül

İstanbul’da 19. Uluslararası İstanbul Festivali JP5 Lise Düzeyi Geleneksel Türk Mutfağı Ekip Yarışmasında altın tava ödülünü kazanan öğrenci ve hocaları Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu tarafından hediyeler verildi.

Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin katıldığı 19. Uluslararası Gastronomi Festivali’nde, Abdulmecit Aydemir öncülüğünde, Didem Türker ve öğrenciler Sinan Alisinanoğlu, Elif Elgün ve Hüseyin Kilimci, JP5 -Lise Düzeyi Modern Türk Mutfağı kategorisinde coğrafi işaretli Kilis Tava, Yoğurtlu Köfte ve Cennet Çamuru tarifleri ile altın madalya ve altın tavayı kazandı. Belediye Başkanı Servet Ramazan ile Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu tarafından öğrenciler ile öğretmenleri ödüllendirildi.

Başkan Ramazan, Öğretmenler ile öğrencilerimizin başarısının Kilis için önemli olduğunu ifade ederek, "Bizler de hocalarımıza ve öğrencilerimize hediyelerini ve plaketlerini takdim ettik. Kilis’imizin tanıtılması ve özellikle gelecek nesillerimize gastronomi alanında yön verecek öğrencilerimizin yetiştirilmesi adına, emeklerinden dolayı hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.