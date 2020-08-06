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Albay Başaklıgil’den Başkan Bulut’a veda ziyareti
İL JANDARMA KOMUTANI JANDARMA KIDEMLİ ALBAY HAKAN BAŞAKLIGİL, KİLİS BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ABDİ BULUT’A VEDA ZİYARETİNDE BULUNDU.
KİLİS 06.08.2020, 16:47
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İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’a veda ziyaretinde bulundu.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’a veda ziyaretinde bulundu.
Başkan Bulut, “Bu nazik ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar dilerim. Rabbim ülkemize, milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin” dedi.
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