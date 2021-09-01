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Albay Akşit görevine başladı

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Kente gelerek görevine başlarken, ilk ziyaretini Kilis Valisi Recep Soytürk’ü yaptı.

KİLİS 01.09.2021, 15:35
Albay Akşit görevine başladı

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Kente gelerek görevine başlarken, ilk ziyaretini Kilis Valisi Recep Soytürk’ü yaptı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan’ın Bartın İl Jandarma Komutanlığına tayin olması nedeniyle yerine atanan Kıdemli Albay Selami Akşit, görevine başladı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.

Vali Soytürk, Görevine başlayan Kıdemli Albay Selami Akşit’e yeni görevinde başarılar diledi.

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