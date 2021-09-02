Aktif Yaşam Merkezi Müdürü Öztürk, Karacoşkun’la bir araya geldi

Kilis Aktif Yaşam Merkezi Müdürü Nadide Öztürk, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük makamında bir araya geldi.

Öztürk, GAP desteğiyle 105 kadın 23 erkekten oluşan 60 yaş üstü katılımcılarla birlikte gerçekleştirdikleri aktiviteler hakkında bilgiler verdi.

Öztürk, Halk Eğitim Merkezinden görevlendirilen eğitmenler eşliğinde spor, müzik, el işi, sağlık okur-yazarlığı gibi alanlarda yapılan etkinliklerle yaşam kalitesini arttıran 60 yaş üstü katılımcıların psikologlar tarafından da desteklendiğini belirtti.

Katılımcıların yeniliğe ve eğitime son derece açık olduğunu vurgulayan Öztürk, 7 Aralık Üniversitesi ile yürütülebilecek çalışmalar üzerinde durdu.

Rektör Karacoşkun, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Yaşlı Bakım Programı’ndan bahsederek, 7 Aralık Üniversitesi bu programla da sınırlı kalmayacak şekilde yaşlıların hayatını güzelleştirecek proje ve etkinlikleri destekleyeceğini vurguladı.

Bu bağlamda ortak yapılabilecek projelerin konuşulduğu görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Nadide Öztürk’e teşekkür etti.