Akdeniz 2022 Offroad Şampiyonasında büyük başarı

Kilis Belediyesi tarafından desteklenen, Akdeniz 2022 Offroad Şampiyonasında, Kilis büyük başarıya imza attı.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, “Akdeniz 2022 Offroad Şampiyonasının Kadirli’de gerçekleşen ilk ayağı olan yarışmada, Kilis Hürof S2 ikincilik kupası ve aynı ilde Kadirli Offroad yarışında Kilis Offroad S1 klasmanında ikincilik kupasını almıştır. İlimize kupa kazandıran Hür Hüroff ve Kilis Offroad Kulüplerini tebrik ediyoruz. İlimizi diğer illerde temsil eden her iki kulübe bundan sonraki yarışmalarında başarılarının devamını diliyoruz” ifadesine ver verildi.