Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun başkanlığında, Üniversitenin Mercidabık Kampüsünde, Ziraat Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda, Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ile Ziraat Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan bütün akademik personel katıldı.

Yapılan akademik araştırmaların ve yazılan bilimsel kitapların önemine değinen Karacoşkun, Mercidabık Kampüsünün, akademisyenlerin bilimsel çalışmalar yapabilecekleri ideal bir ortam sağladığını vurguladı.

Kampüs’te açılması planlanan bölümler üzerinde de duran Karacoşkun, iletişim halinde bulunan bölümlerin birbirlerini besleyerek özelde Mercidabık Kampüsü’nü genelde Üniversitenin daha da ileriye götüreceğini belirtti.

Karacoşkun, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nun ilerleyen dönemlerde fakülteye dönüştürüleceğini ifade etti.

Öğrencilerin motivasyon seviyesinin oldukça yüksek olduğunu aktaran Karacoşkun, öğrencilerin öğrenmeye son derece açık olduğunu ifade ederek, bu bağlamda öğrencilerin lehine olan her türlü çalışma ve projenin önünü açacaklarını söyledi.

Toplantının soru cevap kısmında, yeni koleksiyon bağlarının kurulması, okuma salonlarının açılması gibi Mercidabık Kampüsü’nü daha ileriye taşıyacak projeler ve çalışmalar üzerinde duruldu.