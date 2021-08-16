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AK Partililer esnaf ziyaretlerini hız verdi

AK Parti Kilis İl teşkilatı esnaf ziyaretlerini hız vererek, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

KİLİS 16.08.2021, 16:15
AK Partililer esnaf ziyaretlerini hız verdi

AK Parti Kilis İl teşkilatı esnaf ziyaretlerini hız vererek, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kara ile belediye meclis üyeleri ilk önce sabah pazarı esnafını ziyaret etti. Burada Sabah Pazarında devam eden inşaatları da inceleyen heyet, daha sonra esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi. Odun pazarı caddesinde yapılacak olan Cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları hakkında esnaflar ile görüş alış verişinde bulunuldu.
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