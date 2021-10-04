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AK Partili gençler bir araya geldi

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara başkanlığında bir araya gelen AK Partili gençler, yapacakları yeni faaliyetleri ele aldılar.

KİLİS 04.10.2021, 10:46
AK Partili gençler bir araya geldi

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara başkanlığında bir araya gelen AK Partili gençler, yapacakları yeni faaliyetleri ele aldılar.

İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara Başkanlığında Yeni Seçmen Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mustafa Türkoğlu’nun katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Gençlik Kolları Başkanı Kara, "Yeni Seçmen Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mustafa Türkoğlu’nun yeni seçmen birimimiz ve genç kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Enerjisi heyecanı yüksek Gençlerimiz ile birlikte, kazanan AK Gençlik olacak. Yeni yapacağımız etkinlikler, projeler ile gençler ile bir araya geleceğiz. Bizler sürekli sahada bulunarak, gençlerimizle bir araya gelip projeler ve etkinlikler düzenliyoruz. Her mahallemizde bir AK Partili gencimizi mahalle başkanı olarak atıyoruz. Mahallelerden, sokaklardan başlayan örgütlenmemiz devam edecektir" dedi,

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