Son Dakika
AK Parti’de istişare toplantısı
AK Parti Kilis İl Kadın Kolları istişare toplantısına yapıldı.
KİLİS 13.03.2021, 15:32
2
AK Parti Kilis İl Kadın Kolları istişare toplantısına yapıldı.
İl Binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal ve İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ile AK Partililer istişare toplantısına katıldı.İstişare toplantısına katılanların görüş, öneri ile temennilerini paylaştılar.