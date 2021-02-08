AK Parti MKYK Üyesi Polat’ın Kilis temasları

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Vildan Polat, Kilis’te bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile bir araya geldi. Polat, Kısa süre öncesi kongrelerde seçilen İl Başkanı Karataş’a Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kara, Kadın Kolları İl Başkanı Gönül Öztin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’ı makamında ziyaret etti.

Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, bilahare Kilis Valisi Recep Soytürk’e nezaket ziyaretinde bulundu.