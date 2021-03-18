AK Parti İl Başkanı Karataş’ın testi pozitif çıktı

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş’ın Korana virüs testi sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karataş’ın dün yaptırdığı korona virüs testi yaptırdığını sonucun pozitif çıktığı bildirildi.

Yapılan açıklama şöyle devam etti, "Genel sağlık durumu gayet iyi olan başkanımız evinde istirahate çekilmiş olup karantina sürecini evinde geçirecektir. Korona virüs testi pozitif çıkan saygıdeğer İl Başkanımız Mehmet Murat Karataş’a AK Parti Kilis ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşup aramıza dönmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz" ifadesine ver verildi.