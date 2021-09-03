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AFAD Gönülleri eğitimi tamamlandı
AFAD Kilis İl Müdürlüğü tarafından verilen Destek AFAD Gönüllü ekibine Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi tamamlandı.
KİLİS 03.09.2021, 11:04
AFAD Kilis İl Müdürlüğü tarafından verilen Destek AFAD Gönüllü ekibine Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi tamamlandı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Kilis’te de AFAD Gönüllülük sistemi için başlatılan eğitim Resul Osman Dağında yapıldı. Bir gece kamp yapan AFAD gönüllüleri, deprem ve afetler konusunda yapılması gerekenler, kullanılacak ekip ve ekipmanlar, konusunda AFAD uzmanları tarafından eğitim verildi. AFAD uzmanları tarafından verilen Destek AFAD Gönüllü ekibine Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi kamp kurulan alanda verildi.