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770 paket kaçak sigara ele geçirildi
KİLİS’İN ELBEYLİ İLÇESİ ÇOBANBEY GÜMRÜK KAPISINDA SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GİREN BİR TIRDA YAPILAN ARAMADA, 770 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.
KİLİS 22.07.2020, 17:26
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Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında Suriye’den Türkiye’ye giren bir tırda yapılan aramada, 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren bir tır durdurdu. Tırın gizli bölmelerinde yapılan aramada 770 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak tır sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.
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