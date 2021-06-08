7 Aralık Üniversitesi’ne yeni doçent ve profesör ataması yapıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde yeni doçent ve profesörler ataması yapıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesine farklı alanlarda doçentlik ve profesörlük kadrosuna atanan görevliler, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından cübbe giydirerek tebrik edildi.

Ayrıca Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri de, Pandemi sürecinin başından bu yana Profesörlüğe atanan Muhammet Fatih Kanter, Mehmet Cici, Mehmet Ali Yıldırım, Mehmet Şentürk, Yılmaz Sağlam, Mustafa Dede ve Mehmet Kule ile doçentliğe atanan Yakup Doğan, Muazzez Harunoğulları, İbrahim Efe, Rasim Özdemir, Sevgi Gezici, Filiz Uçan Türkmen, Efe Çetin Yılmaz, Ömer Cide, Necati Demir, Meral Kuzgun, Mesut Yalçın, Hüseyin Baysa ve Mehmet Karakuş’u tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.