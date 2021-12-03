7 Aralık Üniversitesinde Yahudilik sempozyumu

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Tarihten Günümüze Yahudilik Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KODAM) ve “Ortadoğu ve Göç” dergisi ortaklığında düzenlenen “Uluslararası Tarihten Günümüze Yahudilik Sempozyumu”, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Halil Aldemir’in konuşmalarıyla başladı. Ardından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saime Leyla Gürkan açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Gürkan, Türkiye’deki Yahudilik üzerine gerçekleşen çalışmaların tarihi seyri üzerinde durdu. Dinler Tarihini incelemenin toplumları ve insanlık tarihini incelemek anlamına geldiğini belirten Gürkan, alanda bir din üzerine uzmanlaşmanın gerekliliğini ifade etti.

11 oturum halinde gerçekleştirilen “Tarihten Günümüze Yahudilik Sempozyumu” akademisyenler, görüşlerini ifade etiller.