7 Aralık Üniversitesi YKS’de yüzde 96 doluluk oranına ulaştı
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE, BÖLÜM, PROGRAM TERCİHLERİNDE YÜZDE 96’LIK DOLULUK ORANIYLA YÜZDEE 93 OLAN TÜRKİYE ORTALAMASINI AŞARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, bölüm, program tercihlerinde yüzde 96’lık doluluk oranıyla yüzde 93 olan Türkiye ortalamasını aşarak büyük bir başarıya imza attı.
Bu yıl uluslararası öğrenci statüsüne sahip olanlarla birlikte toplam 2 BİN 953 öğrenci, 7 Aralık Üniversitesinde lisans, önlisans düzeyindeki bölüm ve programlar ile özel yetenek sınavıyla öğrenci alan BESYO’da öğrenim görmeye başlayacak.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, “Öncelikle Üniversitemizi tercih ederek 7 Aralık Üniversitesi ailesinin bir parçası olan öğrencilerimi tebrik ediyorum. Yerleştirme bazında yüzde 96 gibi çok başarılı bir oran yakaladık. Yeni bölüm ve programlar konusunda çok çaba sarf ettik ve mesleki anlamda geçerliliği ve seçkinliği olan bölümler açtık. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, sizleri artık ailenizin bir emaneti olarak görüyoruz. Eğitim hayatınız boyunca bireysel ve akademik gelişiminize katkıda bulunmak için buradayız. Sizlere başarılı ve huzurlu bir eğitim hayatı diliyor, Üniversitemize hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.
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